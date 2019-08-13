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فيديو.. حاج عراقي: تلقيت العلاج اللازم بمكة.. والآن أنا مرتاح
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
روى حاج عراقي يبلغ من العمر 75 عامًا قصة تلقيه العلاج من احتشاء حاد بعضلة القلب، في مدينة الملك عبدالله الطبية.
وقال: إنه تلقى العناية اللازمة ووجدت من الأطباء التقدير والخدمة الجيدة وتمكن بفضل الله من أداء مناسك الحج، مضيفًا: “الآن أنا مرتاح”.
وقال الحاج العراقي: “أعتقد أنه لا يوجد أفضل من هذا المكان”، مشيرًا إلى أن العمليات الجراحية مجانًا، والتقدير وافر، وأيضًا الخدمات.
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