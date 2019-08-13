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قرار جديد من واشنطن بشأن الرسوم على المنتجات الصينية
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي الثلاثاء: إن إدارة دونالد ترامب سترجئ فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمائة على منتجات صينية محددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها الشهر القادم.
ولكنها ستمضي قدمًا في فرض تعريفات جديدة ابتداء من الأول من أيلول/ سبتمبر على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.
وقال مكتب الممثل التجاري روبرت لايتهايزر في بيان: إن المنتجات الأخرى التي سيتم تأجيل فرض الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر تشمل “أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعابًا محددة، وشاشات الكمبيوتر، وأنواعًا بعينها من الأحذية والملابس”.
وأضاف أن مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل “بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى”.
وتعني الموجة الجديدة من التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في الأول من آب/ أغسطس، أن جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة تقريبًا ستخضع لجمارك إضافية.
ومن المقرر أن يجري الطرفان جولة من اللقاءات في واشنطن في سبتمبر، إلا أن تدهور العلاقات بين الجانبين في الأسبوعين الماضيين يلقي بالشك على ما إذا كانت المفاوضات ستجري.
واتهم ترامب بكين بالاستمرار في العودة عن التزاماتها بشأن شراء السلع الزراعية.
وكتب في تغريدة الثلاثاء: “كالعادة قالت الصين إنها ستشتري (كمية كبيرة) من مزارعينا الأمريكيين الرائعين. حتى الآن لم يفعلوا ما قالوه”.
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