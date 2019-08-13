“مدني” الريث يعلن العثور على جثة المفقود الأخير في سيل وادي لجب

جدة - عمرو شويل أعلن الدفاع المدني في الريث العثور على جثة المفقود في سيل وادي لجب بمشاركة المواطنين في مجرى الوادي.

وأكد في تغريدة على “تويتر”، أن الجثمان عثر عليه على بعد 8 كم من موقع سقوطه.

وكان مدني الريث بلاغاً قد باشر عن فقدان 6 أشخاص في وادي لجب تم العثور على ٤ وهم بصحة جيدة، بينما جرف السيل شخصان عثر على أحدهم وقد فارق الحياة، وعثر اليوم على المفقود الأخير.