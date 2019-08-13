، "مسام" ينتزع 965 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس ،

محمد بن مسعود - الدمام - زرعها الحوثي وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء والكبار

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2019م، من انتزاع 965 لغمًا، منها 15 لغمًا مضادة للأفراد و458 لغمًا مضادة للدبابات و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80.951 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن؛ سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.