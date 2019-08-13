شكرا لقرائتكم خبر عن ’’المطرب’’ يظهر عند الكعبة ويثير الجدل بتصرف غير لائق في الحج .. وهذا ما فعله وصدم الجميع.. ’’فيديو’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار المطرب المصري أحمد سعد جدلًا من جديد بالتقاطه لفيديو له بطريقة غير لائقة في الحج.

ونشر ” سعد ” فيديو له وهو يلبي مع حجيج بيت الله الحرام بيوم التروية بمنى، قبل صعوده إلى جبل عرفات.

والمثير للغضب في الفيديو هو طريقة أحمد سعد حيث ظهر أحمد سعد بملابس الإحرام بمنى وهو يلبي بصوت مرتفع ويلتقط مقطع فيديو لنفسه بواسطة الكاميرا الامامية من هاتفه.

ويرى الجمهور أن تلك اللحظات روحانية لا يجب أن يفكر أحد في شيء أخر سوى عبادة الله والابتعاد عن السوشيال ميديا.