شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من الديوان الملكي السعودي يؤيد تقسيم اليمن .. وهكذا كان الرد المزلزل .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي تركي الحمد، تأييده لفكرة انفصال الجنوب في اليمن ودعمه للانقلاب الذي قادته الإمارات في عدن، زاعما أن الوحدة اليمنية هشة وغير قابلة للحياة.

وقال "الحمد" في تغريدة له بتويتر إن أهل الجنوب العربي بلغ بهم السيل الزبى "فلا رابط يربطهم بالشمال اليمني لا ثقافيا وبالذات الثقافة السياسية".





ماذا يحدث في اليمن؟..ما أراه أن أهل الجنوب العربي بلغ بهم السيل الزبى..فلا رابط يربطهم بالشمال اليمني، لا ثقافيا وبالذات الثقافة السياسية..انا شخصيا مؤيد لعودة الأمور كما كانت قبل 1990، فالوحدة الحالية هشة وغير قابلة للحياة، ولكن التوقيت الحالي غير مناسب للمطالبة بما هو حق..— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ماذا يحدث في اليمن؟..ما أراه أن أهل الجنوب العربي بلغ بهم السيل الزبى..فلا رابط يربطهم بالشمال اليمني، لا ثقافيا وبالذات الثقافة السياسية..انا شخصيا مؤيد لعودة الأمور كما كانت قبل ١٩٩٠، فالوحدة الحالية هشة وغير قابلة للحياة، ولكن التوقيت الحالي غير مناسب للمطالبة بما هو حق.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) August 11, 2019

وأردف: "أنا شخصيا مؤيد لعودة الأمور كما كانت قبل 1990، فالوحدة الحالية هشة وغير قابلة للحياة، ولكن التوقيت الحالي غير مناسب للمطالبة بما هو حق".

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وأثارت تغريدة الكاتب السعودي ردود فعل من نشطاء يمنيين وعرب أعربوا فيها عن غضبهم واستيائهم، وخاطب الإعلامي اليمني سام الغباري "الحمد" قائلا: "هل تعرف ماهي مشكلتك ، أنك انضممت إلى حزب البعث وعدت مثل البعثيين الذين عرفناهم في اليمن ، مرتدون عن شعارهم "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" ، ظهرتم مجرد جناح لايران يسعى لتقسيم العروبة تحت يافطة "الآراء الشخصية".





هل تعرف ماهي مشكلتك ، أنك انضممت إلى حزب البعث وعدت مثل البعثيين الذين عرفناهم في اليمن ، مرتدون عن شعارهم "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" ، ظهرتم مجرد جناح لايران يسعى لتقسيم العروبة تحت يافطة "الآراء الشخصية"

لا انصحك أن تقرر خلافًا لما يقوله ولاة أمرك فقد تُسجن مجددًا— سام الغُباري - SAM ALGHOBARI (@SAlghobari) هل تعرف ماهي مشكلتك ، أنك انضممت إلى حزب البعث وعدت مثل البعثيين الذين عرفناهم في اليمن ، مرتدون عن شعارهم "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" ، ظهرتم مجرد جناح لايران يسعى لتقسيم العروبة تحت يافطة "الآراء الشخصية"

لا انصحك أن تقرر خلافًا لما يقوله ولاة أمرك فقد تُسجن مجددًا — سام الغُباري - SAM ALGHOBARI (@SAlghobari) August 11, 2019

وعلق القطري مسفر سعد الكعبي على تغريدة "الحمد" معرضا بتطلع دولة الإمارات لفصل جنوب السعودية عن شمالها، وقال في رده ساخرا: "لنا تغريدة قبل سنتين اذكر فيها ان محمد بن زايد سيفصل الجنوب بسذاجة من السعودية ومساعدتها ومن ثم سيترككم تدريجياً لمواجهة جبال الشمال العصيب لوحدكم .. فان استخرجت تلك التغريدة من صفحتي برسل لك تذكرة لحضور كأس العالم 2022".



