شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان هام .. المجلس الانتقالي الجنوبي يودع «الانفصال والاستقلال» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مجددا التزامه الكامل بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة كأولوية، ورحب بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لرعاية وبدء عملية حوار حقيقي وبناء.

وأبدى المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان استعداده للمشاركة في “أي نوع من النقاش يحمي مكتسبات الجنوب، ويضمن دور المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف رئيسي في عملية صنع القرار”.

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وأضاف البيان: “كما أكدنا من قبل، فإن أفضل طريقة لتأمين صفقة سياسية دائمة هي من خلال مسار سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، يضمن إدراج القضية الجنوبية في جدول أعمال أي مشاورات في المستقبل”.

وفي وقت سابق الأحد، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، استعداده للعمل مع المملكة العربية السعودية لإدارة الأزمة الحالية في عدن وتبعاتها.

وقال الزبيدي، إنه يقف إلى جانب التحالف العربي ضد الوجود الإيراني في المنطقة.