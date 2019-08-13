شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يشفي غليل الملايين وينتقم لليمنيين من سفاهة ضاحي خلفان .. والأخير يعتزل الإعلام إلى غير رجعة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع عودة الهجوم غير الأخلاقي والتحريض المباشر للفريق الإماراتي ضاحي خلفان، على اليمن واليمنيين.. عاود يمنيون وعرب تداول مقال لاذع للكاتب والمفكر الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان، كتبه إلى خلفان.

واستعرض عطوان ، في مقاله الذي رصده محرر "بويمن" ، تاريخ اليمنيين المجيد، ومقارنته مع "دويلة الإمارات" التي لا تاريخ لها ولا حضارة.

وقد أشفى المقال غليل اليمنيين ، الذين يعترضون على تصريحات ضاحي خلفان الداعية لتمزيق اليمن، وملشنتنه والمحرضة على كل الكيانات والشخصيات المعارضة لممارسات الإمارات الاحتلالية في اليمن.

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وكان خلفان مؤخرا، أعلنت اعتزاله عن الكتابة عن اليمن، بشكل نهائي.

ناس تايمز يعيد نشر نص مقال عطوان:

من عبدالباري عطوان إلى ضاحي خلفان : السلام على من اتبع الهدى، أما بعد :

يوم أن كان أجدادك يعبدون الأصنام و يرتلون طلاسم مسيلمة الكذاب، كان الأوس والخزرج من بني تُبَّع يعبدون الله، ويقرأون كلام الله ويدافعون عن دين الله و عن رسول الله (ص)

- يوم أن كان أجدادك يغوصون في البحر دفعةً واحدة بحثاً عن لؤلؤة أو محارة، كان اليمانيون قد عبروا الفرات و اليرموك و إنتزعوا اللألئ و الجواهر من على تيجان و عروش كسرى و قيصر…

- يوم أن كان أجدادك يرعون الشاة و البعير في الصحراء كان موسى بن نصير اليمني يفتح شمال أفريقيا

- يوم أن كان أجدادك يتسولون على طريق الحُجاج ما يجود به لهم الحُجّاج، كان عبد الرحمن الغافقي الهمداني و السمح بن مالك الخولاني يفتحون غرب أوروبا حتى وصل السمح بن مالك إلى جبال البرانس على حدود فرنسا فاتحاً لا باحثاً عن الرافال و الميراج، ولا سائحاً على ضفاف ساحل العرايا….

- يوم أن كان أجدادك ينصبون خياماً من القش و القصب، كان أجدادهم يبنون قلعة يحصب و قلعة همدان و قلعة خولان في بلاد الوندال (الأندلس) ….

- يوم أن كان أجدادك يجوبون البلاد عرضاً و طولا يبحثون عمن يكتب لهم عقد زواج، كان اليمانيون يعلمون الناس الإسلام في إندونيسيا و ماليزيا شرقاً وفي كينيا و أواسط أفريقيا غرباً…

يا هذا المغرور من أنت حتى تريد من الثرى لمساً (ليس للثريّا ) و إنما لسهيل اليماني ؟!)) .