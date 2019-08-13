شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة جديدة تنتظر مصير عدن .. وتجهيزات ضخمة للسعودية والإمارات لإسقاطها من قبضة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني سمير النمري عن الهدف القادم لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقال النمري إن:" ‏الهدف القادم للسعودية والامارات سيكون إسقاط محافظة مأرب التي تديرها الحكومة الشرعية اليمنية" وأضاف: يجب على أبناء مأرب ومن يسكن فيها الحيطة والحذر ورسم سيناريوهات الدفاع عن محافظتهم التي تمثل آخر قلاع الشرعية التي يرأسها هادي.

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