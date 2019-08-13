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اعلان هام لقوات طارق صالح بشأن اقتحام معسكر العمري المسيطر على باب المندب

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عدن - ياسمين التهامي - نفى العميد صادق دويد الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، الأنباء الكاذبة عن اشتباكات في معسكر العمري ومحاولة اقتحامه.

 

وقال: ما تشيعه أبواق الفتنة عن ذلك إشاعات عارية عن الصحة ومحاولات رخيصة من قبل بعض الأطراف للتحريض ضد المقاومة الوطنية .

 

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وجدد التأكيد على أن “معركتنا هي باتجاه الحوثي وبوصلتنا لا تشير إلا شمالا.

 

 

وكان مصدر مقرب من المقاومة الوطنية، قد نفى للمشهد اليمني، في وقت سابق الأنباء التي تتحدث عن محاولة اقتحام قوات المقاومة الوطنية لمعسكر العمري والسيطرة عليه بعد اشتباكات مع حراسته.

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