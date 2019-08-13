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أطباع ولماذا قصيدتان جديدتان للأمير عبدالرحمن بن مساعد- فيديو

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نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدتين جديدتين، اليوم (الثلاثاء)، بعنوان “أطباع” و” لماذا”، حيث قدَّم الأمير من قبلُ عددًا من هذه القصائد الشعرية، وتحديدًا القصائد الوطنية بالآونة الأخيرة.

ووصف الأمير عبدالرحمن في القصيدة الأولي التي نشرها على حسابه بموقع “تويتر” بعنوان “أطباع”، تغيير طباع وتصرفات بعض الناس مع مضي الزمن وجاء في مطلعها:

في البشَر أطباع تُذهِل في القديم وفي الجدايد

ما سلِم منها كرام ولا أراذل سالمين

مِن عَجَلْ ربّي خَلَقْنا والطَّمَع فينا عوايد

لو لنا وادي جواهر لَابْتغينا واديِين

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نكذب ونبخل ونقسى ونحفظ أمثال وقصايد

عن محاسن كلّ صدق وكلّ جود وكلّ لين

أما في القصيدة الثانية بعنوان “لماذا”، التي غناها الفنان عايض يوسف، ولحنها ووزعها وليد فايد، واصل الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تقديم قصائده الشعرية لنجوم الفن، والتي أخذت منحى اللغة العربية الفصحى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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