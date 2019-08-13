أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرا خاصا عن الشباب السعودي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2019، والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام.
وأوضح التقرير أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية (15 – 34) سنة بلغت 65%، حيث فصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 73.8% من الذكور لم يسبق لهم الزواج، فيما بلغت نسبة المتزوجين منهم 25.6%، والمطلقين 0.6%.
بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية (15 – 34) سنة 56%، في حين بلغت نسبة المتزوجات 42.1%، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.7%، والأرامل 0.2%.
وبيَّن التقرير أن نسبة السعوديين في الفئة العمرية (15 – 34 سنة) تبلغ 36.7% من إجمالي عدد السكان السعوديين، حيث بلغت نسبة الذكور منهم، 18.7%، والإناث 18%.
كانت هذه تفاصيل خبر الإحصاء توضح نسبة الشباب والفتيات السعوديين الذين لم يسبق لهم الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.