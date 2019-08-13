شاهد: جندي مرابط يقاتل الحوثيين بالورد والزهور

عبّر جندي من أبطال الحد الجنوبي عن فخره وإعتزازه بالدفاع عن أرض المملكة والذود عن حياض الدين الإسلامي. ووصف الجندي مشاعره حول ما يراه من بطولات وتضحيات على الحد الجنوبي “نقاتل من أجل أن تعود الأرض مزهرة بالورود ” عبر صورة وضعها في حسابه على منصة التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وبرُوح معنوية مرتفعة وبمشاعر جياشة أكّد الجندي أن الوطن يستحق التضحية والدفاع عنه وتقديم كل غالٍ ونفيسٍ فِداء له.وأضاف : أن الحرب لاتنسينا معنى الحب ومدى إشتيقنا لأحبتنا، أما الورد هو رمز للسلام والوفاء للأرض الوطن. تراوحت التعليقات من المغردين بالتشجيع والشكر والثناء لما يقومون به جنودنا البواسل من تضحيات وجهود للدفاع عن الوطن.