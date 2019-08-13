101 قرار إداري بحق ناقلي حجاج مخالفين

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة بلغت (101) قرار إداري تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من تاريخ 1 / 11 / 1440هـ حتى تاريخ 10 / 12 / 1440هـ، وقد بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين (5.050.000) ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها (1440) يوماً بحق المخالفين، وقد اشتملت القرارات الإدارية المطالبة بمصادرة عدد (14) مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين (94) مخالفا تم التشهير بهم، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصارح حج نظامية (493) مخالف، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل (19) مخالفا. ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات.



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