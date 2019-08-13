32.5 ألف تيرا بايت استهلاك البيانات في موسم الحج

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، أن حج هذا العام شهد زيادة عالية في استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من زوار الحرمين الشريفين، حيث بلغ معدل المشتركين حوالي 7.4 ملايين مشترك يوميا، وتجاوز حجم المكالمات الصوتية خلال موسم الحج 309 ملايين مكالمة، فيما تجاوز حجم استهلاك البيانات خلال كامل الموسم 32.5 ألف تيرا بايت بزيادة قدرها 26% على الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضح أن سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل في مكة المكرمة بلغت 44.83 ميجا بايت/ ثانية بنسبة زيادة بلغت 69% مقارنة بالعام الماضي، فيما وصلت سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل في المدينة المنورة 48.14 ميجا بايت/ ثانية بنسبة زيادة 54% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة لشبكات الاتصالات وزيادة سعاته، بالإضافة إلى زيادة في مجموع النطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات بنسبة 140%. يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت العديد من الفرق الميدانية المتخصصة والمزودة بالإمكانات التقنية لتوظيفها في خدمة زوار الحرمين الشريفين، من خلال الإشراف والمتابعة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في أماكن تواجدهم طوال مدة إقامتهم.



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