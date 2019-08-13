الشوق يرافق أولى طلائع الحجيج المغادرة مكة المكرمة

بدأت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام مغادرة مكة المكرمة عبر حافلات النقابة العامة للسيارات التي جهزت بكامل الخدمات البشرية والآلية، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وأداء طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك، وأسهمت في أدائهم الركن الخامس من أركان الإسلام في جو يسوده الأمن والأمان والطمأنينة. وأبدى الحجاج إعجابهم بحجم المشروعات الضخمة والتوسعات التي تمت في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والتي أسهمت في تيسير حركة الحجيج وتأدية مناسكهم بكل سهولة ويسر، مثنين على الخدمات الصحية ووسائل النقل وإجرءات التنظيم. وأشادوا بالنقلة النوعية والتاريخية المتطورة التي لمسوها وشاهدها الجميع في مكة المكرمة والمشاعر المقدس بالتنظيم المتميز، مشيرين إلى أن التنظيمات في الحركة المرورية والأمنية وغيرها من الخدمات العلاجية والإسعافية والجهود الكبيرة لرجال الأمن لمنع الافتراش وعدم حمل الحقائب والدخول بها إلى جسر الجمرات، حرصا منهم على سلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدة للصغير والكبير.



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