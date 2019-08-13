حج / نائب وزير الخدمة المدنية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج



الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه إنّ النجاح الباهر الذي حظي به موسم الحج لهذا العام يثبت للعالم أجمع و بشكل جليّ الجهود الجبارة التي تتحملها قيادة المملكة العربية

وأضاف معاليه إن المملكة العربية السعودية التزمت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن(غفر الله له)، ومروراً بتاريخ أبنائه الملوك من بعده وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله قامت ومازالت بهذه المسئولية كونها قائدة ورائدة العمل الإسلامي وراعية أماكنه المقدسة ، ما جعلها تحظى بالاحترام الكبير لدى أبناء العالم الإسلامي وشعوبه كافة ، لما توليه من اهتمام كبير وتحملها لمسئوليات جبارة في إدارة موسم الحج السنوي موظفة لذلك كافة الإمكانيات الإدارية والمالية والأمنية والبشرية في تظافر تام لكافة قطاعات الدولة وأجهزتها لخدمة حجاج بيت الله ، فجزء االله مليكنا المفدى وقيادتنا الرشيدة خير الجزاء.

// انتهى //

19:02ت م

0163



الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله) بمناسبة النجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام .وقال معاليه إنّ النجاح الباهر الذي حظي به موسم الحج لهذا العام يثبت للعالم أجمع و بشكل جليّ الجهود الجبارة التي تتحملها قيادة المملكة العربية السعودية تاريخياً في خدمة الإسلام والمسلمين ، ففي كل عام نرى ما يبهج الفؤاد ويسر الخاطر من بذل كافة الإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، حيث لم تدخر قيادتنا الرشيدة جهداً ولا إمكانيات في سبيل توفير كافة سبل الراحة والتيسير للحجاج القادمين من شتى أصقاع الأرض لأداء فريضة الحج ،معبرةً بذلك عن التزامها الإنساني والديني التاريخي تجاه خدمة الاسلام والمسلمين وخدمة أطهر الشعائر المقدسة وزائريها ، في صورة تتكرر كل عام ماثلة أمام أعين العالم بكافة تفاصيلها الإنسانية ومعانيها الدينية.وأضاف معاليه إن المملكة العربية السعودية التزمت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن(غفر الله له)، ومروراً بتاريخ أبنائه الملوك من بعده وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله قامت ومازالت بهذه المسئولية كونها قائدة ورائدة العمل الإسلامي وراعية أماكنه المقدسة ، ما جعلها تحظى بالاحترام الكبير لدى أبناء العالم الإسلامي وشعوبه كافة ، لما توليه من اهتمام كبير وتحملها لمسئوليات جبارة في إدارة موسم الحج السنوي موظفة لذلك كافة الإمكانيات الإدارية والمالية والأمنية والبشرية في تظافر تام لكافة قطاعات الدولة وأجهزتها لخدمة حجاج بيت الله ، فجزء االله مليكنا المفدى وقيادتنا الرشيدة خير الجزاء.// انتهى //19:02ت م0163

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