حج / النائب العام يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1440هـ



الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد النائب العام أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أعطت الحجاج عَنان العناية ، وقَصب الرعاية ، وعظيم الصيانة ،فَجُنِدت الطاقات ، وسُخِرت الإمكانات ، وطُوِعت الخدمات ، فتحققت الإنجازات ، وتوالت النجاحات من تفويجٍ إلى تصعيد إلى نفرة ثم عودة ، فعَينْ تحرس الحدود ، والأخرى ترعى الحشود ، ويد على الزنـــاد ، والأخرى تظلل الحجيج بحياد، حفظاً للبلاد وحراسة للعباد ، فلله در القـيادة الرشيدة ، جهد خارق ، مشكور من العـباد مأجور من رب العباد.

وهنّأ معاليه حجاج بيت الله الحرام بأن منَّ الله عليهم بأداء شعيرة الحج بموفُور من اليسر والسهولة ، وفي بحبوحة من الأمن والأمان ودعة من السكينة والخشوع .

وثمَّن الشيخ المعجب تكاتف الجهات المشاركة في الحج وتظافر جهودها واتساق إجراءاتها وتكامل أدوارها ، معرباً عن فخره واعتزازه بما تقدمه بلادنا الغالية من خدمة للإسلام والمسلمين بقيـادة حكيمة أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين .

وختاماً سأل النأئب العام الله _ عزوجل _ أن يديم عز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يحفظهم ذخراً للأمتين العربية والإسلامية ، ويجزيهما خير الجزاء ، ويحفظ بلادنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين _إنه سميع مجيب_ .

‏// انتهى //

19:01ت م

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الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العـام ، والذي تحقق بتوفيق الله ، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفيـن من إمكانيات وخدمات لا محدودة.وأكد النائب العام أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أعطت الحجاج عَنان العناية ، وقَصب الرعاية ، وعظيم الصيانة ،فَجُنِدت الطاقات ، وسُخِرت الإمكانات ، وطُوِعت الخدمات ، فتحققت الإنجازات ، وتوالت النجاحات من تفويجٍ إلى تصعيد إلى نفرة ثم عودة ، فعَينْ تحرس الحدود ، والأخرى ترعى الحشود ، ويد على الزنـــاد ، والأخرى تظلل الحجيج بحياد، حفظاً للبلاد وحراسة للعباد ، فلله در القـيادة الرشيدة ، جهد خارق ، مشكور من العـباد مأجور من رب العباد.وهنّأ معاليه حجاج بيت الله الحرام بأن منَّ الله عليهم بأداء شعيرة الحج بموفُور من اليسر والسهولة ، وفي بحبوحة من الأمن والأمان ودعة من السكينة والخشوع .وثمَّن الشيخ المعجب تكاتف الجهات المشاركة في الحج وتظافر جهودها واتساق إجراءاتها وتكامل أدوارها ، معرباً عن فخره واعتزازه بما تقدمه بلادنا الغالية من خدمة للإسلام والمسلمين بقيـادة حكيمة أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين .وختاماً سأل النأئب العام الله _ عزوجل _ أن يديم عز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يحفظهم ذخراً للأمتين العربية والإسلامية ، ويجزيهما خير الجزاء ، ويحفظ بلادنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين _إنه سميع مجيب_ .‏// انتهى //19:01ت م0162

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