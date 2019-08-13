حج / "الموكلي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وتحقيق أرقام قياسية ولأول مرة في خدمات المياه



الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد أن هذا الموسم 1440 كان موسماً استثنائياً لقطاع خدمات المياه، حيث عكست الأرقام القياسية التي تم تحقيقها هذا العام ولأول مرة في تاريخ الحج كافة الجهود والأعمال المبذولة لإنجاح العمليات التشغيلية للخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال تمكنا هذا العام بتوفيق من الله في تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة قدرة التوزيع بتعاون ودعم من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال أستعدادات مبكرة بخطط تنفيذية ومنظومة مائية مترابطة وأنظمة تقنية ذكية وبكوادر وطنية شابة من ضخ وتوزيع مليون متر مكعب من المياه في يوم الوقوف بعرفات، وأكثر من 41 مليون متر مكعب خلال الموسم، بالاضافة إلى رفع المخزون الاستراتيجي إلى أكثر من 2 مليون متر مكعب بزيادة بلغت 34% عن العام الماضي ويقابله المخزون التشغيلي والذي تجاوز 900 ألف م3 ولأول مرة في تاريخ موسم الحج وبزيادة بلغت 11% عن الموسم الماضي.

وأفاد أن الشركة ولله الحمد نجحت في تحقيق ضخ مستمر للمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، مع رفع معدل الضخ المستمر للأحياء المخدومة بالشبكات في مدينة مكة المكرمة إلى 22 ساعة في اليوم وبنسبة تحسن بلغت 30% عن العام الماضي، دون تأثير على كميات المياه للمدن والمحافظات المجاور للعاصمة المقدسة.

وأختتم الموكلي تصريحه بأن الشركة ومع نهاية موسم هذا العام بدأت وبشكل مباشر في وضع الدروس المستفادة والتخطيط للموسم القادم بتوسيع دائرة التغطية للتشغيل الذكي في كافة مرافق المنظومة المائية وشبكاتها في المشاعر المقدسة ووضع الحلول التقنية منها والفنية لتحقيق أستدامة الكفاءة التشغلية بأداء ديناميكي متسارع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

19:00ت م

0159



الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بالنجاح الكبير لموسم حج هذا العام 1440هـ ، وما تحقق فيه من إنجازات متميزة في كافة القطاعات والمجالات لخدمة ضيوف الرحمن.وأكد أن هذا الموسم 1440 كان موسماً استثنائياً لقطاع خدمات المياه، حيث عكست الأرقام القياسية التي تم تحقيقها هذا العام ولأول مرة في تاريخ الحج كافة الجهود والأعمال المبذولة لإنجاح العمليات التشغيلية للخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وقال تمكنا هذا العام بتوفيق من الله في تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة قدرة التوزيع بتعاون ودعم من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال أستعدادات مبكرة بخطط تنفيذية ومنظومة مائية مترابطة وأنظمة تقنية ذكية وبكوادر وطنية شابة من ضخ وتوزيع مليون متر مكعب من المياه في يوم الوقوف بعرفات، وأكثر من 41 مليون متر مكعب خلال الموسم، بالاضافة إلى رفع المخزون الاستراتيجي إلى أكثر من 2 مليون متر مكعب بزيادة بلغت 34% عن العام الماضي ويقابله المخزون التشغيلي والذي تجاوز 900 ألف م3 ولأول مرة في تاريخ موسم الحج وبزيادة بلغت 11% عن الموسم الماضي.وأفاد أن الشركة ولله الحمد نجحت في تحقيق ضخ مستمر للمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، مع رفع معدل الضخ المستمر للأحياء المخدومة بالشبكات في مدينة مكة المكرمة إلى 22 ساعة في اليوم وبنسبة تحسن بلغت 30% عن العام الماضي، دون تأثير على كميات المياه للمدن والمحافظات المجاور للعاصمة المقدسة.وأختتم الموكلي تصريحه بأن الشركة ومع نهاية موسم هذا العام بدأت وبشكل مباشر في وضع الدروس المستفادة والتخطيط للموسم القادم بتوسيع دائرة التغطية للتشغيل الذكي في كافة مرافق المنظومة المائية وشبكاتها في المشاعر المقدسة ووضع الحلول التقنية منها والفنية لتحقيق أستدامة الكفاءة التشغلية بأداء ديناميكي متسارع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:00ت م0159

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / "الموكلي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وتحقيق أرقام قياسية ولأول مرة في خدمات المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.