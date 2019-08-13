شكرا لقرائتكم التميمي بعد تكريمه بجائزة إمارة مكة للإعلام الجديد: شكرًا مسك الخيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-13 التميمي بعد تكريمه بجائزة إمارة مكة للإعلام الجديد: شكرًا مسك الخيرية متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة توجه الإعلامي عمر التميمي بالشكر لمؤسسة مسك الخيرية ومبادرات مسك، على دعمها للشباب من أبناء الوطن في شتى المجالات. Advertisements وقال التميمي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: بفضل الله تم تكريمي من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بجائزة الإمارة للإعلام الجديد، عن ثاني أفضل صورة في حج عام 1440هـ”. وأضاف الإعلامي التميمي: “وافر الشكر لمبادرات مسك الخيرية، لتمكين ودعم الشباب”.









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