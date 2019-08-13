“البلدية والقروية”: مركز (940) باشر 3190 بلاغًا بمناطق الحج

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

استقبل مركز خدمة العملاء (940)، (3190) بلاغا عن المخالفات ذات العلاقة بالصحة العامة أو أي قصور في الخدمات أو الاشتراطات الصحية لدى المحلات الغذائية أو المطاعم، خلال الفترة من 1/12 وحتى 12/12/1440هـ، وذلك في إطار الجهود المتكاملة والخدمات المتطورة التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية لحجاج بيت الله الحرام للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وإبعاد ما يمكن أن يشكل خطرا على حياتهم.

وتضمنت البلاغات التي باشرها مركز عمليات (940) ملاحظات على صالونات حلاقة، تجمع مياه الأمطار، رش بؤر آفات الصحة العامة المسببة لحمى الضنك، تدني نظافة بعض المحلات، مكافحة قوارض، هبوط أسفلتي، نظافة شوارع، أعمدة إنارة، وذبح خارج المسالخ.

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وأوضحت الوزارة، أنه وتحت شعار “خدمة الحجاج أمانة” تتلقى أمانة العاصمة المقدسة شكاوي وبلاغات الحجيج والمواطنين والمقيمين، على الرقم المجاني على مدار الأربع والعشرين ساعة بشأن خدمات الصحة العامة وصحة البيئة، وذلك بكل لغات العالم، وهي خدمة ذكية تقدمها الأمانة لحجاج بيت الله الحرام اعتبارًا من 15 ذو القعدة وحتى 29 ذو الحجة 1440هـ.

وأشارت إلى أن أمانة العاصمة المقدّسة سخرت العديد من قنوات التواصل المجانية لتلقي البلاغات وهي عمليات (940)، الموقع الإلكتروني للأمانة، الرقم المجاني 0539400940 في برنامج واتساب، تطبيق الأمانة على الهواتف الذكية وحساب الأمانة الرسمي في تويتر إضافة إلى البلاغات التي تصل عن طريق المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911)، وهي جميعها مجانية ودون رسوم.

من جانبها، أهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مظاهر سلبية بالمشاريع والخدمات البلدية والمنشآت الخاصة ذات العلاقة بالصحة العامة.