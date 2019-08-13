حاسبة حساب المواطن | تفاصيل قسمة الدعم المستحق من الدفعة الـ 17

يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن حاسبة “حساب المواطن” يمكن إجراء ذلك عبر الموقع الرسمي للبرنامج عن طريق “حاسبة” ، لمعرفة قيمة الإستحقاق التقديرية للمستفيدين من البرنامج، للأسرة بأكملها والمبلغ الأدني للاستحقاق هو 300 ريال سعودي، ويختلف وفقا لعدد أفراد الاسرة وأعمار التابعين لهم إذا كان أقل من 18 عام أو أكبر من ذلك، وكذلك مجموع دخل الأسرة، واكد المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، انه 44 فى المئه من المستحقين قد حصلوا على الاستحقاق بالكامل بمتوسط دعم قدره الف ريال للأسرة، ووضح ان عدد الأسر المستفيدة قد تجاوز 2.2 مليون مستفيد، اما عدد التابعين بلغ اكثر من 8.7 مليون مستفيد، ووصل عدد المستوفين للشروط الأهلية أكثر من 1.4 مليون مستفيد .

حاسبة حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع الدفعة الـ 21 وقدرها 2.5 مليار ريال سعودي، لتقديم الدعم المتخصص للمستفيدين وبلغ إيجمالى قيمة التعويضات المدفوعة باثر رجعي بمقدار 1.06 مليون ريال سعودي عن الدفعة السابقة، وقد بلغت قيمة المستفيدين الذين أستوفوا الشروط الأهلية الخاصة بالبرنامج في هذه الدفعة بنسبة 84 فى المئة، وتخطت حاجز الـ 12.5 مليون تابع ومستفيد، وبلغ إيجمالي المدفوعات الخاصة بالبرنامج منذ بدايته وحتي الدفعة الحالية 40 مليار ريال سعودي، وبلغ إيجمالي المدفوعات بأثر رجعي أكثر من 318 مليون ريال سعودي للدفعة السابعة عشر .