، دماء على طريق الموت "بحر أبو سكينة".. حادث يخلّف 16 متوفى ومصابًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرته 9 فرق إسعافية.. والحالات نقلت إلى 3 مستشفيات لتلقّي العلاج

شهد طريق الموت "بحر أبو سكينة" الحريضة غرب عسير، صباح اليوم؛ حادثًا مروريًّا مروعًا بين سيارة من طراز "لاندكروزر تويوتا" وصهريج مياه.

وأسفر الحادث عن 16 وفاة وإصابة، فيما تم تحويل مسار السير للسيارات إلى خارج الطريق للتعامل مع الوضع.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري لـ"الخليج 365": تسع من الفرق الإسعافية باشرت حادث تصادم على عرمرم باتجاه بحر أبو سكينة.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ عند الساعه 06:44 صباحاً؛ تم توجيه خمس فرق إسعافية واتضح وجود 16 حالة وفاة وإصابة، بينها سبع وفيات وتسع إصابات متفرقة، وتم التعامل معها.

وأردف: من بين الإصابات حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة وبسيطة، ونقلت فرق الهلال الأحمر سبع إصابات إلى مستشفى القحمة ومستشفى محايل العام ومستشفى البرك، وحالة بسيطة تم علاجها بالموقع هذا.

وتابع: شاركت أربع فرق إسعافية من جهات، أخرى إلى جانب فرق الهلال الأحمر.

يذكر إلى أن الطريق شهد وقوع مئات الوفيات بسبب سوئه وضيقه في بعض المواقع، وتحويل مسار الشاحنات إليه وعدم التقيد بالسرعة المحددة.

وطالب مرتادوه بتنفيذ ازدواجية كاملة للطريق الذي يعد الشريان الاقتصادي للمنطقة.