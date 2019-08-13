، مدير الأمن العام يعلن نجاح كافة الخطط خلال حج هذا العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل المجالات الأمنية والمرورية والتنظيمية لكافة أعمال الموسم

أعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم؛ عن نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية المنفذة خلال حج هذا العام 1440هـ المنسجمة مع النجاحات الباهرة لكافة أعمال الموسم، والتي تحقق بفضلٍ من الله وتوفيقه ثم بما وفرته وتوفره حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، من إمكانات وتسهيلات وتجهيزات في كافة المناطق التي يسلكها الحاج الكريم.

وقال في تصريح له من داخل غرفة مركز القيادة والسيطرة: وضع الحجاج الآن مطمئن ولله الحمد، ويسير في الاتجاه الطبيعي بعد أن رموا الحجاج ظهر اليوم الجمرات الثلاث؛ منهم المتعجلون الذين اتجهوا إلى المسجد الحرام، ومنهم من عاد إلى مخيماتهم رغم وجود كثافة عالية من الحجاج قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، ومن ثم أصبح الوضع مطمئنًا.

وأضاف: غداً هو يوم لغير المتعجلين، ونحن مطمئنون على وضع الحج والحمد لله بشكل كبير؛ حيث لم تسجل أي حالة خلال هذه الأيام، وإن شاء الله تعالى تكتمل منظومة الحج كما خُطط لها بوضعها الطبيعي، ونكون فرحين جميعاً بهذا النجاح.

وأردف: رجال الأمن اعتادوا العمل في كل الظروف، ولهم تجارب كثيرة في إدارة الحشود، ورغم تقلبات الأجواء وهطول الأمطار في موسم الحج إلا أن ضيوف الرحمن عاشوا في أجواء ربيعية غير متوقعة، وكان الجو ملائمًا للحجاج، مؤكداً أن رجال الأمن لديهم القدرة على تحمل كل الظروف.

وتابع: نحن بكامل جاهزيتنا وسوف نواصل عملنا؛ فالحج لم ينتهِ بعد، وسوف نبقى في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاج المشاعر المقدسة، ومن ثم المملكة العربية السعودية.