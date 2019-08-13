Snad رابط التقديم في برنامج سند الزواج 1440 مبادرة الأمير محمد بن سلمان

رابط التسجيل في سند الزواج مبادرة الأمير محمد بن سلمان، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج اجتماعي وهو برنامج سند من أجل مساعدة الشباب في الزواج وتكوين أسرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن تكاليف الزواج قد أصبحت كثيرة على الكثير من الشبان، خاصة من هم في مقتبل العمر.

ويمكن لمن يرغبون في الحصول على الدعم من خلال موقع سند للزواج التابع لمبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في المملكة العربية السعودية التوجه إلى موقع سند، والذي يوفر كافة الأخبار عن هذا البرنامج الذي يهدف لمساعدة الشباب على تكوين أسرة.

موقع بوابة سند

ومن أجل الدخول إلى موقع سند للزواج والحصول على الدعم المادي المقدم من البرنامج فكل ما عليكم هو التوجه إلى الرابط التالي: portal.snad.org.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول في حال أن سبق لكم من قبل التسجيل في البرنامج، أما في حال عدم التسجيل فيه من قبل، فيمكنكم التسيجل في الموقع من خلال الصفحة المخصصة لذلك وملئ البيانات التي سيتم طالبها منكم.

اخبار موقع سند

وقد تعرض موقع سند الالكتروني التابع لمبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للصيانة من قبل القائمين على البرنامج، الأمر الذي جعل الموقع لم يعمل بشكل جيد خلال الساعات الماضية، حيث نتابع معكم عودة الموقع للعمل من جديد بشكل طبيعي.