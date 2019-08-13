حج / الجوازات تصدر 101 قراراً إدارياً بحق ناقلي حجاجٍ لايحملون تصاريح حج نظامية



منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة بلغت ( 101 ) قراراً إدارياً تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من تاريخ 1 / 11 / 1440هـ حتى تاريخ 10 / 12 / 1440هـ ، وقد بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين ( 5.050.000) ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها ( 1440 ) يوماً بحق المخالفين، وقد اشتملت القرارات الإدارية المطالبة بمصادرة عدد ( 14 ) مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين ( 94 ) مخالف تم التشهير بهم ، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لايحملون تصارح حج نظامية ( 493 ) مخالف ، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل ( 19 ) مخالف .

‏‎يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة قامت بالعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، وأن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية تتضمن الآتي:

1 - السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2 - غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و (25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

3 - ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

4 - المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5 - التشهير بالمخالف.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

18:47ت م

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