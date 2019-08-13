حج / سمو نائب أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج



نجران 12 ذو الحجة 1440هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول بجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، و صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، التي كان لها الأثر في تظافر أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، مما مكن حجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة ولله الحمد، وهو ما يشهده ضيوف الرحمن في كل عام من تطور وتحسن في الخدمات المقدمة لهم، داعياً سموه الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.

وأكد سمو الأمير تركي بن هذلول أن قيادة هذه البلاد المباركة قد حملت على عاتقها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وحتى هذا العهد الزاهر مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين والقيام على توفير الراحة لقاصديهما.

ودعا سموه الله تعالى أن يمدَّ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين والأمة، وأن يديم على وطننا عزَّه واستقراره وأن يمن على جنود الوطن بالنصر المبين.

// انتهى //

18:40ت م

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نجران 12 ذو الحجة 1440هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول بجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، و صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، التي كان لها الأثر في تظافر أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، مما مكن حجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة ولله الحمد، وهو ما يشهده ضيوف الرحمن في كل عام من تطور وتحسن في الخدمات المقدمة لهم، داعياً سموه الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وخدمة بيت الله الحرام وقاصديه.وأكد سمو الأمير تركي بن هذلول أن قيادة هذه البلاد المباركة قد حملت على عاتقها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وحتى هذا العهد الزاهر مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين والقيام على توفير الراحة لقاصديهما.ودعا سموه الله تعالى أن يمدَّ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين والأمة، وأن يديم على وطننا عزَّه واستقراره وأن يمن على جنود الوطن بالنصر المبين.// انتهى //18:40ت م0155

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