حج / سمو نائب أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج



جيزان 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، أصدق التهاني وأجمل التبريكات ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: إن القيادة الحكيمة والتوجيهات الكريمة والمتابعة الدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ، وما تبذله الحكومة بقطاعاتها كافة ، وكذلك تطور مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة عامًا بعد عام ، أسهم - بفضل اللـــَّه - في نجاح موسم الحج ، ومكّن الحجيج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .

وسأل سموه الله العلي القدير ، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

18:40ت م

0154



جيزان 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، أصدق التهاني وأجمل التبريكات ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .وقال سموه: إن القيادة الحكيمة والتوجيهات الكريمة والمتابعة الدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ، وما تبذله الحكومة بقطاعاتها كافة ، وكذلك تطور مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة عامًا بعد عام ، أسهم - بفضل اللـــَّه - في نجاح موسم الحج ، ومكّن الحجيج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .وسأل سموه الله العلي القدير ، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //18:40ت م0154

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