حج / سمو أمير منطقة الجوف يقدم الشكر لسمو وزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ



سكاكا 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

عبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج ، على نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .

وقال سموه في برقية رفعها لسمو وزير الداخلية : نهنئ سموكم بمناسبة نجاح موسم حج 1440هـ الذي أدى فيه المسلمون مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط أجواء إيمانية تحفها رعاية الله ثم ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعتكم لجميع أعمال لجان الحج وقطاعات وزارة الداخلية التي كان لها جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن".

وأضاف سمو الأمير فيصل بن نواف " وإنني إذ أهنئ سموكم الكريم لادعوا الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلادنا من كل مكروه .

// انتهى //

18:40ت م

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