حج / 387 فرداً يحولون "إضافية" أفريقيا غير العربية إلى أجنحة فندقية



مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية مستوى خدماتها الإضافية إلى تصنيفات الأجنحة الفندقية من حيث معايير التجهيز وتجويد الخدمة المقدمة لحجاجها بالمشاعر المقدسة.

وأكد عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الخدمات الإضافية بالمؤسسة المطوف عدنان مقلان، على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتطبيق أعلى معايير الجودة في تجهيز المخيمات وتنظيم آلية تشغيلها بتوظيف طاقات مؤهلة من الشباب والشابات السعوديين، لمتابعة تنفيذ الخطط المستهدفة، بما يوائم تطلعات الرؤى الوطنية في تسخير كل الطاقات والإمكانات، لتوفير الراحة لضيوف الرحمن أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة.

وقال "إن اللجنة حرصت في هذا العام على تقديم خدمات فندقية لحجاجها، من خلال تأهيل 50 فرداً للإشراف على تشغيل مخيمات فئة A وA+، كما وفرت فريقاً مختصاً بأعمال الصيانة، والسباكة، والكهرباء، إلى جانب تجهيز غرفة تحكم لمتابعة سير العمل واستقبال ملاحظات ومتطلبات الحجاج على مدار الساعة "، مؤكداً تطبيق اللجنة لاشتراطات وتعليمات الدفاع المدني بتوفير أبواب السحب في كافة الغرف بأشكال ملائمة لمستوى المخيمات، إضافة إلى تخصيص عيادة طبية لمباشرة الحالات المرضية، وتجهيز عدداً من صناديق الإسعافات الأولية مزودة بالمستلزمات الطبية اللازمة.

ولفت المطوف مقلان، إلى دور اللجنة في تفعيل استراتيجية الحج الأخضر، من خلال توفير عدد من الحاويات المخصصة للبرنامج، وتنظيم مرافق المخيمات بلوحات فندقية وملصقات توعوية للحجاج، وتزيينها بأحواض الزراعة الطبيعية، وذلك بالتنسيق مع شركات متخصصة بتجهيز الحدائق، علاوة على توظيف 170 عاملاً وعاملةً لتنظيف المخيمات ودورات المياه بمعداتٍ كهربائيةٍ مزودةٍ بأجهزةِ التعقيم والتعطير، للمحافظة على صحة وسلامة الحاج وراحته أثناء تواجده في المخيم.

وشدد عضو مجلس الإدارة، على ضرورة تنوع مجالات الخدمات الإضافية، خاصة بما يتعلق بتوطيد العلاقات الأخوية مع المشمولين بالاستضافة، سواءً من خلال تقديم الهدايا التذكارية لهم، أو استحداث خدمات تشعرهم بالاهتمام والعناية بهم، حيث شكلت اللجنة فريقا مكوناً من 150 عضواً وعضوةً للحراسات الأمنية داخل وخارج المخيمات، وتزويدهم بصناديق لحفظ مستلزماتهم الشخصية، وعملت على توظيف 17 متحدثاً من الشباب والفتيات باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لتسهيل التواصل مع ضيوف الرحمن بحسب لغاتهم، والتمكن من خدمتهم وفق المعايير المطلوبة.

// انتهى //

18:39ت م

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