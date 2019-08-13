السعودية اليوم / إجلاء 500 شخص في جزيرة إيفيا اليونانية بسبب حريق



اثينا 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

أجلت السلطات اليونانية نحو 500 شخص اليوم, في جزيرة إيفيا اليونانية جراء حريق كبير.

وأكدت وكالة أنباء أثينا أن النيران التهمت غابة صنوبر مصنفة من المناطق المحمية في الاتحاد الأوروبي والواقعة وسط جزيرة إيفيا الثانية.

وتحرك أكثر من 200 من رجال الاطفاء في المكان مع 75 آلية وخمس مروحيات وست طائرات إطفاء جوي، وفق إدارة الحرائق.

ووصل الدخان المتصاعد من أشجار الصنوبر المحترقة جراء الرياح القوية إلى المناطق المجاورة في شبه جزيرة بيليون وكذلك في أتيكا وأثينا.

ورفع رئيس جهاز الحماية المدنية في البلاد مستوى تأهب خدمات الطوارئ إلى درجة مرتفعة جداً، بسبب تجمع عوامل الحرارة المرتفعة والرياح القوية والجفاف.

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18:36ت م

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