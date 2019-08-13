حج / أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام



تبوك 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو أمير منطقة تبوك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ " يشرفني بإسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق التهاني بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ ، وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة بهذه المناسبة المباركة والتي كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، وهو ما يجسد حرصكم واهتمامكم واشرافكم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، وما وفرته الدولة بقيادتكم الحكيمة من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانيات وجندته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة, لتؤكد رؤيتكم الصائبة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة دينكم وأمتكم".

كما بعث سمو الأمير فهد بن سلطان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, جاء فيها "أن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وحرص سموكم الكريم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.

كما بعث سمو أمير منطقة تبوك برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، سائلاً المولى القدير أن يديم على وطننا عزه واستقراره ويحفظه من كيد الحاسدين والعابثين.

// انتهى //

18:33ت م

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تبوك 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.وقال سمو أمير منطقة تبوك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ " يشرفني بإسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق التهاني بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ ، وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة بهذه المناسبة المباركة والتي كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، وهو ما يجسد حرصكم واهتمامكم واشرافكم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، وما وفرته الدولة بقيادتكم الحكيمة من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانيات وجندته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة, لتؤكد رؤيتكم الصائبة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة دينكم وأمتكم".كما بعث سمو الأمير فهد بن سلطان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, جاء فيها "أن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وحرص سموكم الكريم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.كما بعث سمو أمير منطقة تبوك برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، سائلاً المولى القدير أن يديم على وطننا عزه واستقراره ويحفظه من كيد الحاسدين والعابثين.// انتهى //18:33ت م0147

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