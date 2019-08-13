حج / رئيس هيئة الأمر بالمعروف يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج



منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وهنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وأشاد الدكتور السند، بما تقدمه هذه الدولة المباركة من جهود جبارة لخدمة الحجاج والزوار، راجياً من الله العلي القدير أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

ووجه معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه الدولة من جهود عظيمة ومباركة في خدمة الإسلام والمسلمين.

ولفت معاليه الانتباه إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاركت في موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الحجاج بالقصيم؛ ومنفذ الوديعة بمنطقة نجران، لتنال شرف خدمة ضيوف الرحمن، قياماً بواجبها الشرعي، وتحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك من خلال المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع البالغ عددها ٤٢ مركزاً ونقطة توزيع يعمل فيها أعضاء ميدانيون ومترجمون مؤهلون من حملة الشهادات العليا.

واختتم معاليه بالدعاء بأن يجعل الله ما قدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في موازين حسناتهما، وأن يبارك في عمرهما وعملهما، وأن يجعل ما جادا به رفعة لهما في الدنيا والآخرة، وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.

// انتهى //

18:33ت م

0146



منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.وهنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.وأشاد الدكتور السند، بما تقدمه هذه الدولة المباركة من جهود جبارة لخدمة الحجاج والزوار، راجياً من الله العلي القدير أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.ووجه معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه الدولة من جهود عظيمة ومباركة في خدمة الإسلام والمسلمين.ولفت معاليه الانتباه إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاركت في موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الحجاج بالقصيم؛ ومنفذ الوديعة بمنطقة نجران، لتنال شرف خدمة ضيوف الرحمن، قياماً بواجبها الشرعي، وتحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك من خلال المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع البالغ عددها ٤٢ مركزاً ونقطة توزيع يعمل فيها أعضاء ميدانيون ومترجمون مؤهلون من حملة الشهادات العليا.واختتم معاليه بالدعاء بأن يجعل الله ما قدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في موازين حسناتهما، وأن يبارك في عمرهما وعملهما، وأن يجعل ما جادا به رفعة لهما في الدنيا والآخرة، وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //18:33ت م0146

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