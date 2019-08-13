حج / أسواق المدينة المنورة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن



المدينة المنورة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

أكملت المجمعات التجارية والأسواق الكبرى بالمدينة المنورة وسط دوران رحى المنافسات المحمودة مختلف البضائع والمستلزمات والهدايا, ترقباً لوصول مئات الآلاف من الحجاج , بعد أن منً الله تعالى عليهم بأداء مناسك الحج.

ويعد موسم ما بعد الحج الأكثر انتعاشاً في حركة البيع والشراء بالمدينة المنورة والتي تتمركز في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي اضافة الى الأسواق والمولات الخارجية ويشكل هذا الموسم رافداً اقتصادياً للعديد من الأسر إذ يمثّل فرصة للعديد من المواطنات لبيع منتجاتهن من المصنوعات اليدوية التقليدية من ملابس وإكسسوارات وأغذية طازجة.

وبمنظر مألوف عند أهالي المدينة تجد عربات الباعة من النساء والصبية أمام الأسواق والمجمعات التجارية منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل لعرض بضائعهم التي غالباً ما تكون منافسة لما يعرض داخل السوق من بضائع مستوردة.

وتحتل التمور صدارة قائمة الهدايا التي يحرص الزوار على شرائها قبيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

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18:33ت م

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