حج / سمو نائب أمير منطقة القصيم يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج



بريدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو الأمير فهد بن تركي "إن ما تبذله القيادة ـ أيدها الله ـ وعبر كافة القطاعات من جهود وتكاتف لتيسير وتسهيل نسك الحج لضيوف الرحمن عبر تقديم أرقى الخدمات في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام يعكس حرص هذا الوطن حكومة وشعباً إلى تقديم أفضل الأعمال لخدمة زوار الحرمين الشريفين ويعكس الحرص الكبير لأبناء الوطن الأوفياء من خلال بذلهم في خدمة حجاج بيت الله من ملايين البشر من مختلف الثقافات والذين يجتمعون في بقعة محدودة ولمدة محدودة في عبادة مخصوصة".

وبارك سمو نائب أمير منطقة القصيم تلك النجاحات والجهود التي بذلها موظفي القطاعات الحكومية ورجال الأمن والمتطوعين لخدمة الحجيج , مثنياً على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن وما يبذلونه من جهود في القطاعات كافة , الذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات لخدمة زوار بيت الله الحرام , عبر تنفيذ الخطط المحترفة لإدارة الحشود تيسيراً لهم الذي ساهم في تأديتهم هذا النسك عبر حج بيت الله الحرام بكل يسر وسهوله.

ودعا سمو نائب أمير منطقة القصيم المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ وأن يمد في عمره على طاعته وأن يجزيه خير الجزاء , وأن يسدد عضده ونصيره على طريق الخير والنصر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ , وأن يحفظ المولى عز وجل لهذه البلاد أمنها واستقرارها ودوام خدمتها للحرمين الشريفين وضيوفهما , سائلاً المولى عز وجل أن يكتب للحجاج الأجر والثواب والقبول وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً.

// انتهى //

18:32ت م

0144



بريدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ , ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية , ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وقال سمو الأمير فهد بن تركي "إن ما تبذله القيادة ـ أيدها الله ـ وعبر كافة القطاعات من جهود وتكاتف لتيسير وتسهيل نسك الحج لضيوف الرحمن عبر تقديم أرقى الخدمات في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام يعكس حرص هذا الوطن حكومة وشعباً إلى تقديم أفضل الأعمال لخدمة زوار الحرمين الشريفين ويعكس الحرص الكبير لأبناء الوطن الأوفياء من خلال بذلهم في خدمة حجاج بيت الله من ملايين البشر من مختلف الثقافات والذين يجتمعون في بقعة محدودة ولمدة محدودة في عبادة مخصوصة".وبارك سمو نائب أمير منطقة القصيم تلك النجاحات والجهود التي بذلها موظفي القطاعات الحكومية ورجال الأمن والمتطوعين لخدمة الحجيج , مثنياً على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن وما يبذلونه من جهود في القطاعات كافة , الذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات لخدمة زوار بيت الله الحرام , عبر تنفيذ الخطط المحترفة لإدارة الحشود تيسيراً لهم الذي ساهم في تأديتهم هذا النسك عبر حج بيت الله الحرام بكل يسر وسهوله.ودعا سمو نائب أمير منطقة القصيم المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ وأن يمد في عمره على طاعته وأن يجزيه خير الجزاء , وأن يسدد عضده ونصيره على طريق الخير والنصر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ , وأن يحفظ المولى عز وجل لهذه البلاد أمنها واستقرارها ودوام خدمتها للحرمين الشريفين وضيوفهما , سائلاً المولى عز وجل أن يكتب للحجاج الأجر والثواب والقبول وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً.// انتهى //18:32ت م0144

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