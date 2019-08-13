حج / سمو نائب أمير الشرقية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج



الدمام 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مهنئاً بنجاح موسم حج هذا العام، منوها بالخطط الدقيقة وأحدث التجهيزات والطاقات البشرية التي سخرتها الدولة –أيدها الله- بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله-، خدمةً لقاصدي المسجد الحرام، وتيسيراً على الحجاج، والتي هي محل فخر واعتزاز المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يمده بعونه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير

فيما بعث سموه برقيةً خطية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، هنأه فيها على نجاح خطط الحج لهذا العام، بفضل الله ثم بفضل تكامل الجهود وتظافرها من الجهات المختلفة.

كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على نجاح خطط حج هذا العام، وحرص سموه أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة.

وبعث سموه ببرقية خطية لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، هنأه فيها بنجاح خطط الحج لهذا العام، مشيراً فيها إلى جهود سموه في الوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة، وحرصه على أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

// انتهى //

18:20ت م

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الدمام 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مهنئاً بنجاح موسم حج هذا العام، منوها بالخطط الدقيقة وأحدث التجهيزات والطاقات البشرية التي سخرتها الدولة –أيدها الله- بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله-، خدمةً لقاصدي المسجد الحرام، وتيسيراً على الحجاج، والتي هي محل فخر واعتزاز المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يمده بعونه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- بنجاح موسم الحج، بفضل الله ثم بفضل متابعة سموه المستمرة للوقوف على شؤون الحجيج وتطوير أداء العاملين بمنظومة الحج ونوعية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وجهود أجهزة الدولة المختلفة، التي سعت لراحة الحجاج والتيسير عليهم في أداء نسكهم براحة واطمئنان، مشيراً إلى ما اختص الله به قادة هذه البلاد من القيام على شؤون الحرمين الشريفين وعمارتهما، سائلاً الله التأييد والإعانة لسمو ولي العهد.فيما بعث سموه برقيةً خطية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، هنأه فيها على نجاح خطط الحج لهذا العام، بفضل الله ثم بفضل تكامل الجهود وتظافرها من الجهات المختلفة.كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على نجاح خطط حج هذا العام، وحرص سموه أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة.وبعث سموه ببرقية خطية لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، هنأه فيها بنجاح خطط الحج لهذا العام، مشيراً فيها إلى جهود سموه في الوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة، وحرصه على أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.// انتهى //18:20ت م0139

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