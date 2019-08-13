

منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

استقبلت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلةً في مركز خدمة العملاء (940) (3190) بلاغا عن المخالفات ذات العلاقة بالصحة العامة أو أي قصور في الخدمات أو الإشتراطات الصحية لدى المحلات الغذائية أو المطاعم ، وذلك خلال الفترة من 1/12 وحتى 12/12/1440هـ.

وتضمنت البلاغات التي باشرها مركز عمليات (940) ملاحظات على صوالين حلاقة، تجمع مياه الأمطار، رش بؤر آفات الصحة العامة المسببة لحمى الضنك، تدني نظافة بعض المحلات ، مكافحة قوارض، هبوط أسفلتي، نظافة شوارع، أعمدة إنارة، وذبح خارج المسالخ.

وأوضحت الوزارة أنه وتحت شعار " خدمة الحجاج أمانة" تتلقى أمانة العاصمة المقدسة شكاوي وبلاغات الحجيج والمواطنين والمقيمين، على الرقم المجاني على مدار الأربع والعشرين ساعة بشأن خدمات الصحة العامة وصحة البيئة، وذلك بكل لغات العالم، وهي خدمة ذكية تقدمها الأمانة لحجاج بيت الله الحرام اعتباراً من 15 ذوالقعدة وحتى 29 ذو الحجة 1440هـ.

وأشارت إلى أن أمانة العاصمة المقدّسة سخرت العديد من قنوات التواصل المجانية لتلقي البلاغات وهي: عمليات (940)، الموقع الإلكتروني للأمانة، الرقم المجاني 0539400940 في برنامج واتساب، تطبيق الأمانة على الهواتف الذكية وحساب الأمانة الرسمي في تويتر إضافة إلى البلاغات التي تصل عن طريق المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911)، وهي جميعها مجانية ودون رسوم".

من جانبها أهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مظاهر سلبية بالمشاريع والخدمات البلدية والمنشآت الخاصة ذات العلاقة بالصحة العامة.

// انتهى //

18:20ت م

0138





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / "الشؤون البلدية والقروية": مركز (940) باشر 3190 بلاغاً بمناطق الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.