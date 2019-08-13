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توجيه بإيقاف مؤسسة طوافة والتحقيق مع مسؤوليها
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل والتحقيق مع المؤسسة، لتقصيرهم في خدمة ضيوف الرحمن.
كما وجه الأمير بدر بن سلطان، بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع له بالنتائج.
جاء ذلك بعد تذمر عدد من الحجاج من الخدمات المقدمة لهم أثناء الحج ، ليطالب نائب الأمير لقاء ممثلي الحجاج للاستماع إليهم والوقوف على حجم التقصير الذي اشتكى منه الحجاج.
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