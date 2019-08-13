شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهاني ملك وولي عهد البحرين بمناسبة نجاح الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، المنامة)

هنأ ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج 1440.

ودعا ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

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كما هنأ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج.

وأعرب في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني وأصدق التحايا بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام، بفضل من الله تعالى وتوفيقه ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين وتسخير الإمكانات الهائلة في مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن بتيسير وتسهيل أدائهم لشعائر الحج المباركة، وتهيئة كل ما يحتاجونه لأداء مناسك هذا الركن من أركان الإسلام، ودعا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من النماء والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب ولي عهد البحرين عن تهانيه لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.