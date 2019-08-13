شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: توحيد اتجاهات الطرق المؤدية من منى إلى المسجد الحرام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)
وحدت الإدارة العامة للمرور في العاصمة المقدسة، اتجاهات الطرق المؤدية من مشعر منى إلى المسجد الحرام، وذلك لضمان انسيابية نفرة الحجيج من منى إلى المنطقة المركزية.
ويأتي ذلك ضمن مهمات «المرور السعودي» في تنظيم حركة دخول وخروج حافلات نقل الحجيج بمداخل مشعر منى، وذلك بعد أن أدى الحجاج المتعجلون نسك رمي الجمرات الثلاث اليوم (الثلاثاء) ثاني أيام التشريق، متوجهين إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع.
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