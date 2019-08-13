بدر بن سلطان يوجه بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة.. قصروا في خدمة الحجاج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل، لتقصيرهم في خدمة ضيوف الرحمن.
كما وجه نائب أمير منطقة مكة بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع له بالنتائج.
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