نائب أمير منطقة مكة المكرمة يوجه بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل، قصّروا في خدمة ضيوف الرحمن.

كما وجه بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع بالنتائج له.