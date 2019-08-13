الجوازات تصدر ( 70 ) قراراً ادارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة ( 70 ) قراراً إدارياً بحق مواطنين و وافدين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج وذلك لقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير والسجن والغرامة المالية والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي:

1- معاقبة المخالف / محمد ماجد محمد المحمادي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 80.000 ألف ريال.

2- معاقبة المخالف / حاسن حسن حنش العجماني الرفيدي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 90.000 ألف ريال.

3- معاقبة المخالف / علي ناصر مبارك العبدلي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 90.000 ألف ريال.

4- معاقبة المخالف / عبدالله بجاد سلطان البقمي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 130.000 ألف ريال.

5- معاقبة المخالف / سعود جنيف مسفر الدوسري، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 60.000 ألف ريال.

6- معاقبة المخالف / غازي خالد سليم العتيبي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال.

7- معاقبة المخالف / عبدالمجيد حاسن محسن الحربي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 90.000 ألف ريال.

8- معاقبة المخالف / عبدالله ضاوي الحربي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 80.000 ألف ريال.

9- معاقبة المخالف / رامي سليم ناجي الرفاعي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 70.000 ألف ريال.

10- معاقبة المخالف / حامد رجاء سالم العلوي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 40.000 ألف ريال.

11- معاقبة المخالف / عدنان سعيد اللقماني، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف ريال.

12- معاقبة المخالف الوافد / شادكات خان، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

13- معاقبة المخالف / زلمان فهد زيد العتيبي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال.

14- معاقبة المخالف / مفرح سعيد سعد القحطاني، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 100.000 ألف ريال.

15- معاقبة المخالف / مرزوق سعيد الشلوي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف ريال.

16- معاقبة المخالف / عيد سعيد الحارثي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف ريال.

17- معاقبة المخالف / فيصل محمود محمد ساب، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 40.000 ألف ريال.

18- معاقبة المخالف / منير عبيد عبدالله العضلي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 120.000 ألف ريال.

19- معاقبة المخالف / عبود عبيد عبدالله العضلي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 130.000 ألف ريال.

20- معاقبة المخالف / صالح علي جبران ال رفعه، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال.

21- معاقبة المخالف / سلطان عشق معوضه القحطاني، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 60.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

22- معاقبة المخالف / صالح محمد عليان الحربي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 140.000 ألف ريال.

23- معاقبة المخالف الوافد / محمد ساجد خان عبدالرزاق، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 40.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

24- معاقبة المخالف / محمد يحيى رزيق الزهراني، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 70.000 ألف ريال.

25- معاقبة المخالف الوافد / محمد محمود النائف، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

26- معاقبة المخالف / ماجد فهد سمير العضياني العتيبي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 40.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

27- معاقبة المخالف / عبدالعزيز فلاح صالح الحرازي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 40.000 ألف ريال.

28- معاقبة المخالف الوافد / محمد قاسم احمد احمد ليله، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 10.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

29- معاقبة المخالف / عبدالعزيز عبدالرحمن محمود المحمود، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 80.000 ألف ريال.

30- معاقبة المخالف / حامد سعود المزيني الذيابي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 100.000 ألف ريال.

31- معاقبة المخالف / سامي سليمان احمد الشنبري، بالتشهير، والسجن ستون يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال.

32- معاقبة المخالف / فيصل تركي فيصل الشريف، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف ريال.

33- معاقبة المخالف / علي ذاكر ال طامي السميري، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 70.000 ألف ريال.

34- معاقبة المخالف / صالح سليم مفرح العمري، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال.

Advertisements

35- معاقبة المخالف / عبدالسلام علي عبدالله المقبل، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 100.000 ألف ريال.

36- معاقبة المخالف الوافد / محمد علي محمد الغرياني، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

37- معاقبة المخالف / حمدان نايف محمد الرشيدي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال.

38- معاقبة المخالف الوافد / احمد محمد الخلف، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

39- معاقبة المخالف الوافد / فارس عبدالله فلاح هزاع، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

40- معاقبة المخالف / علي ادريس محمد صميلي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 70.000 ألف ريال.

41- معاقبة المخالف / الحسين زامل حسين الشريف، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 10.000 ألف ريال.

42- معاقبة المخالف / عبدالعزيز سعيد منيع الله الحارثي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 60.000 ألف ريال.

43- معاقبة المخالف / احمد حامد عتيق الذيابي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 120.000 ألف ريال.

44- معاقبة المخالف / مهدي منيع الله السلمي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000 ألف ريال.

45- معاقبة المخالف / محمد لافي السهلي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 70.000 ألف ريال.

46- معاقبة المخالف / عبدالرحمن سعيد منيع الله الحارثي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 80.000 ألف ريال.

47- معاقبة المخالف / ساير عايض البقمي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 90.000 ألف ريال.

48- معاقبة المخالف / نفاع احمد نفاع السلمي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000 ألف ريال.

49- معاقبة المخالف / علي حمود علي السهلي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 80.000 ألف ريال.

50- معاقبة المخالف / سفر حمدان حمد الحارثي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال.

معاقبة المخالف / مفلح ملوح الشيباني، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال.

52- معاقبة المخالف / دعيدع عامر جمعة العتيبي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف ريال.

53- معاقبة المخالف / تركي صالح سعيد الزهراني، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000 ألف ريال.

54- معاقبة المخالف / عبدالمجيد صنيتان علي الحائطي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 90.000 ألف ريال.

55- معاقبة المخالف / محمد عبدالكريم صالح التويجري، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 60.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

56- معاقبة المخالف الوافد / ايسر محمد بديع حاجي حمد، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

57- معاقبة المخالف / عبدالاله إبراهيم محمد القصير، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 70.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

58- معاقبة المخالف الوافد / مشتاق احمد عبدالقيوم، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 10.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

59- معاقبة المخالف / ناصر حمود حمدان العصيمي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 10.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

60- معاقبة المخالف / صالح محمد صالح الرفيعي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

61- معاقبة المخالف / رياض عوض عبدالواحد العمري، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

62- معاقبة المخالف / عايش حماد الحربي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

63- معاقبة المخالف الوافد / حميد صعيجر الموسي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 70.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

64- معاقبة المخالف الوافد / طارق عبدالرحمن المنديل، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 70.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

65- معاقبة المخالف الوافد / محمد إبراهيم عبدالعال رضوان، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

66- معاقبة المخالف الوافد / طارق إسماعيل سيد موسي، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

67- معاقبة المخالف الوافد / محمد يسرى المرسى عبدالعزيز، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 30.000 ألف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

68- معاقبة المخالف / محمد علي احمد الصمداني، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 60.000 ألف ريال.

69- معاقبة المخالف / خالد عبدالله صالح المنتشري، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف ريال.

70- معاقبة المخالف / حسن مبارك احمد الصمداني، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية قدرها 60.000 ألف ريال.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

وأكدت بأن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم