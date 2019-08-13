السعودية | من هو صاحب الصورة الأروع في موسم الحج؟

شكرا لقرائتكم من هو صاحب الصورة الأروع في موسم الحج؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام مصور سعودي، أثناء تغطيته لموسم الحج الحالي، بخطف صورة تربعت على مصاف وسائل الإعلام العالمية، وراجت بين منصات التواصل الاجتماعي، نظير تجسيدها لمعان اختصرت حزمة من الكلام، لتُظهر الصورة العالمية، رجل أمن سعودي باسماً، حمل على كتفيه حاجا مسناً أرّقه المشي والتنقل بين مناسك الحج.

حينها لم يدر بخلد المصور "سعود بن خالد المسيهيج" أن صورته ستخطف الأنظار وتحقق انتشاراً واسعاً، حينها كرمته إمارة منطقة مكة المكرمة بالمركز الأول كأفضل صورة إنسانية في حج هذا العام.

Advertisements

المصور المسيهيج، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "ما حققته الصورة، هو توفيق من الله ثم بدعوات والديَّ اللذين لهما الفضل بعد الله بدعمي وتحفيزي، والأحبة والزملاء من حولي أكسبوني دافعا معنويا بحبهم وشغفهم لصورتي التي لم يكن يعرفون بأن تلك الصورة أنا من قمتُ بتصويرها، وكلي فخر واعتزاز بأن الجميع حفظوا تلك الصورة في هواتفهم النقالة، إعجابا بها".

وأوضح أن الصورة التقطها في مشعر عرفات في يوم وقفة الحجاج، بجوار قطار المشاعر المقدسة، حين قيامه برصد روحانية الزمان والمكان التي يعيشها ضيوف الرحمن، لاحظ من بعيد أحد رجال الأمن يحمل حاجاً آسيوياً بين يديه، واقترب منه قليلاً وقام بالتقاط هذه الصورة وبثها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليرى العالم أجمع الأعمال الجليلة والإنسانية التي يقوم بها رجال الأمن السعودي.

يذكر أن المصور المسيهيج، هو هاوي للتصوير منذ ست أعوام، والتحق بالعديد من الدورات التدريبية المتخصصة بالتصوير الضوئي والفيديو، والتي اكتسب من خلالها مهارات عالية في احترافية التصوير.