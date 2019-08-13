محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن تمنياته للسعودية بمزيد من الازدهار هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ. ودعا في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات. 13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 05:46 PM أعرب عن تمنياته للسعودية بمزيد من الازدهار Advertisements خادم الحرمين يتلقى تهاني ملك البحرين بمناسبة نجاح الحج خادم الحرمين يتلقى تهاني ملك البحرين بمناسبة نجاح الحج هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ. ودعا في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين يتلقى تهاني ملك البحرين بمناسبة نجاح الحج ،

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