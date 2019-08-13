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طلب وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، المستندات الثبوتية للطفلة "ألن" النيوزيلندية"؛ سعيًا في تلبية أمر علاجها بالسعودية.
وكان والد الطفلة النيوزيلندي "وسيم"، وهو أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام؛ قد ناشد الزميل الإعلامي "صلاح الغيدان" قبل عِدة أيام إيصال صوته لعلاج طفلته "ألن" التي تعرّضت لإصابة أثناء تواجدها معه في المسجد الذي راح ضحيته أبرياء بحادثة نيوزيلندا الإرهابية.
يُشار إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يحتضن هذا العام ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة من مختلف دول العالم، بإشرافٍ من وزارة الشؤون الإسلامية التي أولتهم عنايةً فائقة؛ استجابة لما أوصى به خادم الحرمين الشريفين من تقديم الخدمات وتسهيل الصِّعاب أمام ضيوفه؛ حتى يتمكنّوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 05:41 PM
والدها أحد ضيوف خادم الحرمين للحج.. وناشد إيصال صوته لعلاجهاوزير الشؤون الإسلامية يحقّق حلم الطفلة "ألن" مصابة "جريمة نيوزيلندا"
طلب وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، المستندات الثبوتية للطفلة "ألن" النيوزيلندية"؛ سعيًا في تلبية أمر علاجها بالسعودية.
وكان والد الطفلة النيوزيلندي "وسيم"، وهو أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام؛ قد ناشد الزميل الإعلامي "صلاح الغيدان" قبل عِدة أيام إيصال صوته لعلاج طفلته "ألن" التي تعرّضت لإصابة أثناء تواجدها معه في المسجد الذي راح ضحيته أبرياء بحادثة نيوزيلندا الإرهابية.
يُشار إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يحتضن هذا العام ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة من مختلف دول العالم، بإشرافٍ من وزارة الشؤون الإسلامية التي أولتهم عنايةً فائقة؛ استجابة لما أوصى به خادم الحرمين الشريفين من تقديم الخدمات وتسهيل الصِّعاب أمام ضيوفه؛ حتى يتمكنّوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.
، وزير الشؤون الإسلامية يحقّق حلم الطفلة "ألن" مصابة "جريمة نيوزيلندا" ،
المصدر : الخليج 365
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