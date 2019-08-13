- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، عن آلية نقل الحصوات المتجمعة بقبو منشأة الجمرات ومكان وتاريخ نقلها. © Sabq News قدمت بواسطة
وتفصيلًا، قال "كعكي" لـ"سبق": إن نقطة التجميع بقبو منشأة الجمرات والمجهزة بالمرافق المساندة لها، يتم خلالها رفع الحصوات عبر 6 سيور آلية تنتهي ببوابات إلكترونية؛ لتفريغها في شاحنات بعد انقضاء موسم الحج.
وأضاف: يتم نقلها إلى أودية بين مشعري مزدلفة وعرفات؛ لافتًا إلى أنه في يوم العاشر من ذي الحجة الجاري، قدرت الحصوات بعد رمي جمرة العقبة بـ18 مليون حصاة.
وأشار "كعكي" إلى أن كمية الحصوات المنقولة في مواسم الحج الماضية، وبعد اكتمال منشأة الجمرات تقدر بنحو 1000 طن.
بالصور: كيف كان الحج قديماً
من Microsoft News
كانت هذه تفاصيل خبر أين ومتى تنقل الحصى بعد رمي الجمار الثلاث؟.. "سبق" تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.