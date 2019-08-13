طرق استرجاع سناب شات وحل مشكلة تعطل الحساب وتسجيل الدخول

نقدم لكم متابعينا الكرام في الوطن العربي والسعودية على وجه الخصوص طرق وخطوات استراجع حساب سناب شات وحل مشكلة تعطل الحساب وتسجيل الدخول ، بعد ان قال عدد من المستخدمين قيام التطبيق بإخراجهم من حساباتهم دون سابق انذار وبدون أي سبب واضح، واكتشف آخرون أنه تم تعطيل حساباتهم.

وأكد بعض المستخدمين ان التطبيق يعمل بدون مشاكل، واستغل آخرون المناسبة للترويج لحساباتهم، فيما الكثير من المستخدمين منزعجون من مشاكل سناب شات.

وعلى عكس ما هو رائج، ليس دائمًا القراصنة قد تمكنوا من الوصول إلى حسابك، في بعض الأحيان ربما تكون قد فقدت بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك، ولكن حتى في هذه الحالة سيكون الدليل مفيدًا: ألقِ نظرة على هذا المقال.

من المحتمل أن يكون المتسلل يملك بالفعل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، باستخدام هذه البيانات من الواضح أنه يتمتع بوصول مباشر إلى ملفك الشخصي.

ولا توجد حاليا أي تصريحات من الشركة بخصوص سبب الخلل، فيما لا توجد أية شكايات مماثلة على المواقع الأجنبية.

ربما لم يغير بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك ولكنه مع ذلك ملتبس بحسابك، في هذه الحالة قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتأكد من تغيير كلمة مرور سناب شات الخاصة بك.

Advertisements

ومن الأفضل استخدمه فقط لهذا الحساب الواحد، سيساعدك مدير كلمات المرور على تتبع ذلك.

إقرأ/ي أيضا: شاهد حقيقة منع وحجب سناب شات في السعودية

مفيدة جدا إذا كنت تحاول تسجيل الدخول إلى سناب شات وتجد أمامك رسالة الخطأ، سيكون من المفيد المطالبة بإعادة تغيير كلمة المرور.

ولا يجب بالضرورة أن يكون المهاجمون من ألمع الأشخاص على وجه الأرض، ولهذا ربما نسوا تغيير عنوان البريد الإلكتروني الذي ينتمي إلى حسابك أو عجزوا عن فعل ذلك.

ولا يزال بإمكانك اختبار ما إذا كان بإمكانك استعادة بيانات اعتماد تسجيل الدخول (الجديدة) من خلال الوظيفة "نسيت كلمة المرور".

ويمكنك العثور عليها في صفحة تسجيل الدخول في سناب شات، بمجرد الاستخدام ستتلقى رسالة بريد إلكتروني أو رسالة إلى هاتفك المحمول من سناب شات، بما في ذلك كلمة مرور مؤقتة، استخدم كلمة المرور هذه لتسجيل الدخول إلى حساب سناب شات الخاص بك وتغييره على الفور.