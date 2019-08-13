شاهد حقيقة منع وحجب سناب شات في السعودية

اشتكى عدد كبير من السعوديين اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من منع وحجب تطبيق سناب شات في أرجاء كبيرة في المملكة ، حيث أصبح هشتاغ سناب شات الأول على تويتر ، ولاحظ المستخدمين أن سناب شات قد أخرجهم من حساباتهم دون سابق انذار وبدون أي سبب واضح، واكتشف آخرون أنه تم تعطيل حساباتهم.

ولا توجد حاليا أي تصريحات من الشركة بخصوص سبب الخلل، فيما لا توجد أية شكايات مماثلة على المواقع الأجنبية.

وأكد بعض المستخدمين ان التطبيق يعمل بدون مشاكل، واستغل آخرون المناسبة للترويج لحساباتهم، فيما الكثير من المستخدمين منزعجون من مشاكل سناب شات.

وعلى عكس ما هو رائج، ليس دائمًا القراصنة قد تمكنوا من الوصول إلى حسابك، في بعض الأحيان ربما تكون قد فقدت بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك، ولكن حتى في هذه الحالة سيكون الدليل مفيدًا: ألقِ نظرة على هذا المقال.

أسباب تعطيل حسابي على سناب شات

إذا تم إغلاق حساب سناب شات الخاص بك، فقد يعني ذلك أن الشركة بعض الأنشطة المحظورة من حسابك. يتم ذلك للحفاظ على المنصة ممتعة وآمنة للجميع.

استخدام تطبيق جهة خارجية أو مكون إضافي للوصول إلى خدمات سناب شات واستخدامها هي من الأمور المخالفة، لهذا السبب ينصح باستخدام التطبيق الأصلي بتنزيله من جوجل بلاي أو آب ستور لجهازك.





إذا تلقيت رسالة تفيد بحساب سناب شات الخاص بك تم إغلاقه مؤقتًا، فالرجاء الانتظار لمدة 24 ساعة ومحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى وهذه المرة من التطبيق الأصلي.

الاستخدام المستمر لتطبيقات الطرف الثالث أو إرسال البريد العشوائي، أو غيرها من السلوكيات المسيئة يمكن أن يؤدي إلى قفل حسابك بشكل دائم.

ازعاج الآخرين بالرسائل الدعائية أو رسائل من نوع آخر قد تؤدي إلى تعطيل حسابك واعتباره مزعجا وربما تقدم الشركة على حذفه من قاعدة بياناتها.

اضافة عدد كبير جدًا من الأصدقاء عند عدم التحقق من بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، لذا يجب ان تؤكد أولا رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني للشركة.

من جهة أخرى قد تكتشف الشركة أن حسابك معرض للإختراق وعليه هجوم لهذا لحمايتك يتم تعطيل حسابك وغالبا ما يتم اعلامك بذلك.

Advertisements

إذا كانت المشكلة مستمرة ولا تعرف سبب تعطيل حسابك على سناب شات، فقد تكون المشكلة من الشركة نفسها حيث أنه يمكن حظر حسابك عن طريق الخطأ وأفضل حل هو الإتصال بهم من هنا.

تغيير كلمة المرور الخاصة بك

من المحتمل أن يكون المتسلل يملك بالفعل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، باستخدام هذه البيانات من الواضح أنه يتمتع بوصول مباشر إلى ملفك الشخصي.





ربما لم يغير بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك ولكنه مع ذلك ملتبس بحسابك، في هذه الحالة قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتأكد من تغيير كلمة مرور سناب شات الخاصة بك.

ومن الأفضل استخدمه فقط لهذا الحساب الواحد، سيساعدك مدير كلمات المرور على تتبع ذلك.

استخدم وظيفة "نسيت كلمة المرور"

مفيدة جدا إذا كنت تحاول تسجيل الدخول إلى سناب شات وتجد أمامك رسالة الخطأ، سيكون من المفيد المطالبة بإعادة تغيير كلمة المرور.

لا يجب بالضرورة أن يكون المهاجمون من ألمع الأشخاص على وجه الأرض، ولهذا ربما نسوا تغيير عنوان البريد الإلكتروني الذي ينتمي إلى حسابك أو عجزوا عن فعل ذلك.

لا يزال بإمكانك اختبار ما إذا كان بإمكانك استعادة بيانات اعتماد تسجيل الدخول (الجديدة) من خلال الوظيفة "نسيت كلمة المرور".





يمكنك العثور عليها في صفحة تسجيل الدخول في سناب شات، بمجرد الاستخدام ستتلقى رسالة بريد إلكتروني أو رسالة إلى هاتفك المحمول من سناب شات، بما في ذلك كلمة مرور مؤقتة ، واستخدم كلمة المرور هذه لتسجيل الدخول إلى حساب سناب شات الخاص بك وتغييره على الفور.