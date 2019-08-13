معلق مباراة الهلال والأهلي السعوديين و تشكيله الفريقين

تنطلق مباراة الهلال والأهلي السعوديين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أسيا، حيث سيلعب الفريقين على إستاد جامعة الملك سعود مباراة الإياب لدور الـ16 بالبطولة القارية.

وأعلن المدير الفني لفريق أهلي جدة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، على التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا 2019.

ويحل فريق الهلال ضيفاً على نظير هالأهلي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس والقاهرة على ملعب “محيط الرعب”، في إياب دور الستة عشر من البطولة الآسيوية. وكان فريق الأهلي قد تعرض لهزيمة ثقيلة أمام الهلال، برباعية مقابل هدفين، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب “الجوهرة المشعة”.

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وتبث مباراة الهلال ضد والأهلي السعوديين عبر قنوات (KSA Sports 1 - KSA Sports 1 HD - KSA Sports 2 HD - KSA Sports 2 - KSA SPORT +1) وذلك عبر الهواء مباشرة.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال.. كالتالي:

حراسة المرمي: محمد العويس

خط الدفاع: حسين عبدالغني – محمد خبراني – محمد آل فتيل – عبدالله الحسون

خط الوسط: سلمان المؤشر – عبدالفتاح عسيري – جوزيف دي سوزا – دانييل أليكسيتش

خط الهجوم: دجانيني تافاريس – عمر السومة

ويعلق على المباراة عصام الشولي سمير اليعقوبي